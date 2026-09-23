Analisi Tecnica: indice MDAX del 22/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, con una variazione percentuale dello 0,92%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 31.232,6. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 31.678,6. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 32.124,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)