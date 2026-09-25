Francoforte: andamento rialzista per Siemens Energy
(Teleborsa) - Balza in avanti il leader delle energie rinnovabili, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Siemens Energy mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,19%, rispetto a -1,21% dell'indice della Borsa di Francoforte).
Il grafico attuale di Siemens Energy evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 144,3 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 145,7. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 143,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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