Londra: calo per BP

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo petrolifero inglese , che presenta una flessione del 2,01% sui valori precedenti.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





La tendenza di breve di BP è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,622 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,574. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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