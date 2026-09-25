Milano 9:56
52.025 +0,93%
Nasdaq 24-set
30.479 0,00%
Dow Jones 24-set
51.350 -0,31%
Londra 9:56
10.722 +0,40%
25.411 +0,57%

Londra: calo per BP

Migliori e peggiori
Londra: calo per BP
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo petrolifero inglese, che presenta una flessione del 2,01% sui valori precedenti.

La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.


La tendenza di breve di BP è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,622 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,574. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 5,67.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```