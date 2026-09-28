Milano 10:59
51.988 +0,23%
Nasdaq 25-set
30.608 0,00%
Dow Jones 25-set
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Londra 10:59
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Francoforte 10:59
25.447 +0,15%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 25/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 25/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Frazionale rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, che mette a segno un modesto profit a +0,21%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 10.685,2. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 10.744,2. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 10.803,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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