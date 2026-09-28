Francoforte: performance negativa per AIXTRON

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , che presenta una flessione del 2,24% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di AIXTRON rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 33,77 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 34,31 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 33,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```