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Dow Jones 20:40
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Londra 17:35
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Cambi: euro a 178,557 yen alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 178,557 yen alle 15:41
Euro a 178,557 sullo yen alle 15:41.
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