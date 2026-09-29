Milano 11:32
52.138 +0,73%
Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 11:31
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Francoforte 11:32
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Cambi: euro a 178,827 yen alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 178,827 yen alle 08:30
Euro a 178,827 sullo yen alle 08:30.
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