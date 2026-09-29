Francoforte: risultato positivo per Infineon

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia hi-tech tedesca , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,53%.



Il trend di Infineon mostra un andamento in sintonia con quello del DAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario del produttore di chip si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 57,57 Euro. Prima resistenza a 58,3. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 57,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```