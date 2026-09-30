Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 29/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del principale indice della Borsa di Londra, che chiude con una variazione percentuale dello 0,69%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 10.662,7. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 10.731,2. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 10.799,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)