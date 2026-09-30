Milano 15:57
51.394 -0,79%
Nasdaq 15:57
30.525 +0,61%
Dow Jones 15:58
51.370 +0,04%
Londra 15:58
10.619 -0,17%
Francoforte 15:57
25.279 -0,47%

Cambi: euro a 178,359 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 178,359 yen alle 11:30
Euro a 178,359 sullo yen alle 11:30.
Condividi
```