Francoforte: nuovo spunto rialzista per AIXTRON

(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , che lievita del 2,36%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a AIXTRON rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 37,58 Euro. Supporto stimato a 36,79. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 38,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```