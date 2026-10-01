Londra: performance negativa per M&G

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di risparmio e investimenti , che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di M&G è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per M&G , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,108 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,171 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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