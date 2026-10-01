Londra: performance negativa per M&G
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di risparmio e investimenti, che presenta una flessione del 2,15% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di M&G è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per M&G, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,108 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,171 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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