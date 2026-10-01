Parigi: calo per Unibail Rodamco Westfield

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale , che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Unibail Rodamco Westfield è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 86,75 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 88,01. Il peggioramento di Unibail Rodamco Westfield è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 86,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```