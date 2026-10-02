Analisi Tecnica: indice IBEX-35 dell'1/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Composto ribasso per indice spagnolo in flessione del 2,17% sui valori precedenti.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per IBEX 35, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 18.773,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 19.468,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 18.542,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)