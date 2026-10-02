Milano 10:42
50.641 +0,80%
Nasdaq 1-ott
30.502 0,00%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 10:42
10.493 +0,62%
Francoforte 10:42
25.206 +1,07%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'1/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'1/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Aggressivo ribasso per l'indice svizzero, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita dell'1,50%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per lo SMI (Swiss Market Index), con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 13.515,2. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 13.838,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 13.407,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```