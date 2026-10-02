Milano 10:45
50.623 +0,77%
Nasdaq 1-ott
30.502 0,00%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 10:45
10.492 +0,61%
Francoforte 10:45
25.196 +1,03%

"Buy" per Capgemini

Finanza
"Buy" per Capgemini
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Grande giornata per la società attiva nella fornitura di servizi IT, tra i componenti del CAC40, che mette a segno un rialzo del 7,38%.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 112,1 Euro, con stop loss individuato a livello 107,6 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```