Milano 11:41
50.474 -0,02%
Nasdaq 2-ott
30.808 0,00%
Dow Jones 2-ott
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Londra 11:41
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Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 2/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del FTSE Mid Cap, che in chiusura evidenzia un -0,09%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE Mid Cap, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 59.410. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 60.463. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 59.059.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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