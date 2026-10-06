Milano 10:33
51.372 +1,09%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 10:33
10.573 +0,72%
Francoforte 10:33
25.434 +0,71%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 5/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 5/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Seduta trascurata per l'Eurostoxx 50, che archivia la giornata con un controllato +0,06%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Eurostoxx 50, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6.172. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6.316. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6.101.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```