Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 5/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Seduta vivace per l'indice nipponico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,02%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 71.973. Rischio di discesa fino a 67.570 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 76.376.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)