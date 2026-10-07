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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 6/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 6/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Controllato progresso per l'Eurostoxx 50, che chiude in salita dello 0,48%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Eurostoxx 50 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 6.304, mentre i supporti sono stimati a 6.208. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 6.401.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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