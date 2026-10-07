Milano 10:09
50.664 -1,17%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 10:09
10.504 -0,36%
Francoforte 10:09
25.273 -0,69%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Frazionale ribasso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,41%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE 100, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10.415,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10.593,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10.333,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```