Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Frazionale ribasso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,41%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE 100, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 10.415,7. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 10.593,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10.333,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)