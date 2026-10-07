Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 6/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Risultato positivo per il FTSE Mid Cap, che lievita dell'1,33%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 60.119. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 61.195. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 62.270.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)