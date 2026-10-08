Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 7/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Giornata difficile per il derivato italiano, che ha terminato in ribasso a 49.770.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il Future sul FTSE MIB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 49.350. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 50.610 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 48.930.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)