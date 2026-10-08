Francoforte: giornata depressa per Infineon

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia hi-tech tedesca , che passa di mano con un calo del 2,87%.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che Infineon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,5%, rispetto a -1,26% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





Le implicazioni di medio periodo del produttore di chip confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 59,97 Euro con primo supporto visto a 58,63. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 58,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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