Francoforte: si concentrano le vendite su ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio , con un ribasso del 3,24%.



La tendenza ad una settimana di ThyssenKrupp è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società tedesca specializzata nell'acciaio , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 12,84 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 13,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 12,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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