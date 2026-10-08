Parigi: in calo Unibail Rodamco Westfield

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale , con una flessione dell'1,85%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Unibail Rodamco Westfield mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -2,13%, rispetto a -3,29% dell' indice di Parigi ).





Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 86,51 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 88,23. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 89,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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