Parigi: rosso per STMicroelectronics
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il microchip-maker italo-francese, che mostra un decremento del 3,54%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a STMicroelectronics rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del produttore di semiconduttori, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 48,8 Euro. Primo supporto visto a 47,79. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 47,46.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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