PepsiCo taglia guidance annuale mentre lavora a ulteriori misure di riduzione dei costi

(Teleborsa) - PepsiCo , colosso statunitense di alimenti, snack e bevande, ha chiuso il terzo trimestre del 2026 con ricavi netti in aumentati rispettivamente del 5,6% a 25,27 miliardi di dollari; i ricavi organici sono aumentati del 3,1%. L'utile per azione (EPS) è aumentato del 17%, mentre l'EPS "core" è aumentato del 2%.



"I risultati del terzo trimestre hanno evidenziato una forte crescita dei ricavi netti e un'accelerazione della crescita dei ricavi organici, accompagnata da un incremento dei volumi organici sia nel settore delle bevande a livello globale che in quello dei prodotti alimentari pronti al consumo - ha detto il CEO Ramon Laguarta - Tali risultati riflettono la dimensione e la resilienza delle attività internazionali, la continua evoluzione del portafoglio globale e una presenza rafforzata in canali e occasioni di consumo a bassa penetrazione".



"Guardando al futuro, restiamo concentrati sul consolidamento della forza delle nostre attività internazionali, agendo al contempo con urgenza per migliorare in modo sostenibile le performance in Nord America - ha aggiunto - Ciò avverrà attraverso maggiori investimenti in innovazione, un'efficace valorizzazione del brand e un'esecuzione più incisiva sul mercato, differenziata per canale. Sono in fase di individuazione ulteriori misure di riduzione dei costi strutturali, che verranno attuate nei prossimi mesi per contribuire a finanziare investimenti volti ad accelerare la crescita dei ricavi organici e a mitigare l'impatto dell'inflazione sui costi degli input".



La società prevede che l'EPS core dell'anno fiscale 2026, al netto delle fluttuazioni valutarie, aumenti dall'1% al 2%, rispetto alla precedente previsione che indicava un aumento compreso tra il 4% e il 6% nella fascia bassa dell'intervallo. Prevede inoltre che i ricavi organici annui registrino un aumento di circa il 3%, rispetto alla precedente previsione compresa tra il 2% e il 4%.

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