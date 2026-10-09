Milano 10:34
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Dow Jones 8-ott
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Londra 10:34
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Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,16%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,1188. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,1253. Il peggioramento dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,1161.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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