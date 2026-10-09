Analisi Tecnica: EUR/USD dell'8/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,16%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,1188. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,1253. Il peggioramento dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,1161.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)