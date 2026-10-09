Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'8/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Apprezzabile rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, in guadagno dello 0,80% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 10.463,6. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 10.563,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 10.663,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)