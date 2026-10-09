Milano 10:35
49.798 +1,01%
Nasdaq 8-ott
30.726 0,00%
Dow Jones 8-ott
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Londra 10:35
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Francoforte 10:35
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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'8/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'8/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Apprezzabile rialzo per il principale indice della Borsa di Londra, in guadagno dello 0,80% sui valori precedenti.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 10.463,6. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 10.563,7. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 10.663,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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