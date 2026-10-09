Milano 10:36
49.818 +1,06%
Nasdaq 8-ott
30.726 0,00%
Dow Jones 8-ott
51.232 +0,10%
Londra 10:36
10.522 +0,77%
Francoforte 10:36
25.055 +1,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'8/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'8/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre

Ribasso composto e controllato per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione in flessione dell'1,16% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE Mid Cap, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 58.491. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 60.250. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 57.905.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```