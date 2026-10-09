Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'8/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 ottobre
Ribasso composto e controllato per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione in flessione dell'1,16% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il FTSE Mid Cap, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 58.491. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 60.250. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 57.905.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)