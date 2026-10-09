Francoforte: balza in avanti AIXTRON

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,49%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a AIXTRON rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 37,89 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 36,6. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 35,79 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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