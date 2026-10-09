Londra: giornata depressa per BT Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni , che presenta una flessione del 2,46% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di BT Group subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario di medio periodo di BT Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1,958 sterline. Supporto a 1,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 2,015.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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