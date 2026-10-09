Netflix prevede di tagliare il 5% della propria forza lavoro

(Teleborsa) - Netflix ha in programma di ridurre la propria forza lavoro di circa il 5%. L'annuncio è atteso già la prossima settimana. Lo ha riferito Puck News citando fonti informate sulla vicenda.



Alla fine dello scorso anno, il colosso dello streaming contava circa 16.000 dipendenti a tempo pieno.



L'ultima importante ondata di licenziamenti di Netflix risale al 2022, quando l'azienda tagliò centinaia di posti di lavoro a fronte di un rallentamento della crescita e di una perdita di abbonati.



Ore che il mercato dello streaming sta diventando sempre più competitivo, Netflix sta espandendo il proprio raggio d'azione oltre il modello basato sugli abbonamenti, investendo in pubblicità, programmi in diretta e videogiochi per diversificare le fonti di ricavo.



(Foto: Thibault Penin su Unsplash )

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