Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 9/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Ottima performance per l'Hang Seng Index, che ha chiuso in rialzo dell'1,79%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24.399,3. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 24.894,1, mentre il primo supporto è stimato a 23.904,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)