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Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 9/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 9/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Nuovo spunto rialzista per l'Eurostoxx 50, che guadagna bene e porta a casa un +0,76%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Eurostoxx 50, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6.109. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6.255. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6.045.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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