Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 9/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Seduta vivace per il FTSE Mid Cap, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,19%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE Mid Cap, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 58.959. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 60.717 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 58.139.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)