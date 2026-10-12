"Buy" per Halma
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Seduta vivace per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro, tra i titoli dell'indice FTSE 100, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,80%.
Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 35,28 sterline, con stop loss calcolato a quota 33,6 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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