"Buy" per Halma

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Seduta vivace per il fornitore di prodotti che proteggono beni e persone al lavoro , tra i titoli dell'indice FTSE 100 , protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dello 0,80%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 35,28 sterline, con stop loss calcolato a quota 33,6 pounds, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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