Analisi Tecnica: indice DAX del 12/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Seduta positiva per il principale indice di Francoforte, che avanza bene e porta a casa un +0,76%.
Lo status tecnico di medio periodo del DAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 25.548,9. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 26.191,1, mentre il primo supporto è stimato a 24.906,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)