Milano 9:38
50.173 +0,28%
Nasdaq 12-ott
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Dow Jones 12-ott
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Londra 9:38
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Analisi Tecnica: indice DAX del 12/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 12/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Seduta positiva per il principale indice di Francoforte, che avanza bene e porta a casa un +0,76%.

Lo status tecnico di medio periodo del DAX ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 25.548,9. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 26.191,1, mentre il primo supporto è stimato a 24.906,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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