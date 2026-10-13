Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 12/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Sessione moderatamente positiva quella del 12 ottobre, per l'indice svizzero, che termina gli scambi in salita a 13.877,8.
La situazione di medio periodo dello SMI (Swiss Market Index) resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 13.958,1. Supporto visto a quota 13.717,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 14.199.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)