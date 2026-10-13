"Buy" per AUTO1 Group

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Grande giornata per la piattaforma digitale per il commercio di auto usate , tra i componenti del MDAX , che mette a segno un rialzo del 4,29%.





Operatività odierna:

A livello operativo, AUTO1 Group è da comprare ai prezzi attuali pari a 17,26 Euro con stop loss individuato a quota 15,07 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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