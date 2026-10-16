Tombolini taglia il nastro del nuovo monomarca a Tashkent

(Teleborsa) - Grande successo per l’inaugurazione del nuovo monomarca Tombolini a Tashkent, celebrata venerdì 9 ottobre con un evento dedicato all’eccellenza sartoriale italiana. Un traguardo significativo per il brand marchigiano, che consolida così la propria presenza in un mercato strategico per il luxury fashion in Asia Centrale.



Protagonisti dell’evento Silvio Calvigioni Tombolini e Dmitry Mashchenko, fondatore e CEO di PODIUM Group, che hanno accompagnato gli ospiti alla scoperta della collezione Tombolini Zero Gravity FW26-27 e della capsule TMB.



Situata in Zarafshon Street 17, la boutique porta nel cuore della capitale uzbeka l’universo Tombolini, dove tradizione sartoriale e ricerca tecnologica si incontrano in una visione contemporanea dell’eleganza maschile. Al centro della scena, Zero Gravity, il progetto dedicato ai capi più leggeri al mondo, che coniuga raffinatezza, comfort e funzionalità. La collezione TMB completa il racconto con un linguaggio più dinamico e sportivo, pensato per un guardaroba versatile e contemporaneo.



Il nuovo spazio nasce dalla collaborazione con PODIUM, realtà di riferimento del luxury retail in Uzbekistan, attiva da 26 anni e partner di importanti marchi internazionali, e si inserisce nella strategia di sviluppo del brand in nuovi mercati ad alto potenziale.



"L’apertura di Tashkent rappresenta un passo importante nella crescita di Tombolini e conferma la nostra volontà di portare la cultura sartoriale italiana in mercati nuovi e ricchi di potenziale. Con Zero Gravity e TMB interpretiamo un’idea di eccellenza che unisce alta qualità, innovazione e libertà di movimento. Siamo lieti di intraprendere questo percorso insieme a PODIUM, con cui condividiamo la prospettiva di uno sviluppo solido e duraturo", dichiara Silvio Calvigioni Tombolini.



Con questa nuova presenza in Uzbekistan, Tombolini prosegue il proprio percorso di crescita, valorizzando le radici sartoriali italiane attraverso una proposta che coniuga tradizione, innovazione e contemporaneità.

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