Parigi: calo per Legrand
(Teleborsa) - Ribasso per il Gruppo industriale francese, che presenta una flessione del 2,39%.
Lo scenario su base settimanale di Legrand rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 129,1 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 133,2. Il peggioramento del produttore di materiale elettrico è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 127,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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