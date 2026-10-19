Parigi: rosso per Unibail Rodamco Westfield

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo franco-olandese specializzato nel settore immobiliare commerciale , con una flessione del 2,63%.



La tendenza ad una settimana di Unibail Rodamco Westfield è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di Unibail Rodamco Westfield rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 88,79 Euro, mentre i supporti sono stimati a 86,27. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 91,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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