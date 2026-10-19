Parigi: scambi negativi per Stellantis

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense , che mostra un decremento del 3,41%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Stellantis rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di medio periodo di Stellantis ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 3,895 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 3,966, mentre il primo supporto è stimato a 3,825.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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