Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Seduta in ribasso per il derivato italiano, che porta a casa un decremento dell'1,41%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 48.460. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 49.425. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 48.135.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```