Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Seduta in ribasso per il derivato italiano, che porta a casa un decremento dell'1,41%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 48.460. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 49.425. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 48.135.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)