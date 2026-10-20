Analisi Tecnica: indice DAX del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Sottotono il principale indice di Francoforte, che chiude la seduta con un calo dell'1,18%.
Le implicazioni tecniche complessive del DAX evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 25.178,9. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 25.541,6. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 25.038,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)