Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 19/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 19/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Sottotono il principale indice di Francoforte, che chiude la seduta con un calo dell'1,18%.

Le implicazioni tecniche complessive del DAX evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 25.178,9. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 25.541,6. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 25.038,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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