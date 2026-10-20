Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
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Londra 19-ott
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Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 19/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 19/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Composto ribasso per l'Eurostoxx 50, in flessione dello 0,96% sui valori precedenti.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Eurostoxx 50, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6.125. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6.184. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6.105.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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