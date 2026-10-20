Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Composto ribasso per l'Eurostoxx 50, in flessione dello 0,96% sui valori precedenti.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'Eurostoxx 50, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 6.125. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 6.184. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 6.105.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)