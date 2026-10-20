Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Ribasso scomposto per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,55% sui valori precedenti.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE MIB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 48.763. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 49.734 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 48.439.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)