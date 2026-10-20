Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 19/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 19/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Ribasso scomposto per il principale indice della Borsa di Milano, che archivia la sessione con una perdita secca dell'1,55% sui valori precedenti.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il FTSE MIB, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 48.763. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 49.734 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 48.439.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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