Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre

Ribasso composto e controllato per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione in flessione dello 0,94% sui valori precedenti.

Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 59.832. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 60.401. L'indebolimento del FTSE Mid Cap è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 59.643.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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