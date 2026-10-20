Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 19/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 ottobre
Ribasso composto e controllato per il FTSE Mid Cap, che archivia la sessione in flessione dello 0,94% sui valori precedenti.
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 59.832. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 60.401. L'indebolimento del FTSE Mid Cap è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 59.643.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)